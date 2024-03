Ərdoğan: Rusiya ilə antiterror sahəsində əməkdaşlığın inkişafına hazırıq

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefon danışığı aparıb və "Krokus City Hall"da terror aktı və insanların ölümü ilə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyası məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, Ərdoğan Moskvada baş verən terror aktı ilə bağlı Putinə dərin hüznlə başsağlığı verib. Türkiyə Prezidenti günahsız insanlara qarşı törədilən mənfur terror aktını kəskin şəkildə pisləyib və Rusiya xalqına başsağlığı verib, səbr diləyib.

Ərdoğan (Moskva vilayətində-red) hücumun bölgədəki böhranları ən qısa müddətdə sülh yolu ilə başa çatdırmağın lazım olduğunu nümayiş etdirdiyini söyləyib. O qeyd edib ki, Türkiyə istisnasız olaraq bütün növ və təzahürlərə qarşı durmağın vacibliyini anlayaraq, terrorizmlə mübarizə sahəsində Rusiya ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə hazırdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.