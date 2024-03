Ərdoğan Putinə zəng etdi

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə telefonla zəng edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyası xəbər verib.

Bildirilib ki, Türkiyə dövlət başçısı danışıq zamanı "Crocus City Hall"da baş verən terror aktına görə dərin hüznlə başsağlığı verib.

R.T.Ərdoğan, hücumun bölgədəki böhranların ən qısa zamanda əvvəl sülh yolu ilə sona çatmasının vacibliyini göstərdiyini vurğuladı. O qeyd edib ki, Türkiyə Rusiya ilə terrorla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə hazırdır.

