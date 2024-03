Aygün Kazımova Röyaya belə dəstək oldu

Xalq artisti Aygün Kazımova Moskvada “Crocus City Hall”da baş verən terror aktı ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, müğənni öz instaqram səhifəsinin stori bölümündə hadisə nəticəsində həlak olanların yaxınlarına səbir diləyib, yaralılara şəfa arzulayıb.

O, həmçinin ticarət mərkəzinin sahibi Araz Ağalarovun oğlu, müğənni-bəstəkar Emin Ağalarova səbir diləyib: “Dostum Eminə bu çətin anlarda səbir diləyirəm. Yaşadıqlarının ağır olduğunu anlayıram. Ümid edirəm ki, günahkarlar tezliklə öz cəzalarını alacaqlar”.

A.Kazımova, eyni zamanda həmin gün orada konserti planlaşdırılan Xalq artisti Röyaya çətin gündə dəstək nümayiş etdirib: “Ötən gün “Vegas City Hall”da çıxış etməli olan həmkarım Röyaya çox keçmiş olsun. Şükürlər olsun, həmvətənlərimiz sağ-salamatdırlar”.

Qeyd edək ki, ötən gün sözügedən konsert salonunda Röyanın konserti olmalı idi. Bir neçə dəqiqə əvvəl terror hadisəsi baş verdiyindən konsert təxirə salınıb.

