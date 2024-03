Cəlilabad rayonunda yerləşən Göytəpə su anbarı tam su ilə dolub.

Metbuat.az Report-a istinadən bildirir ki, son günlər intensiv yağıntılar nəticəsində anbarda belə bir vəziyyət yaranıb.

Onların bildirdiyinə görə, sonuncu dəfə anbarda bu qədər su kütləsi 2014-cü ildə müşahidə olunub.

Qeyd edək ki, sözügedən anbar Göytəpəçayın məcrasında yerləşir. Anbarın 2010-cu ildə tikintisi başa çatıb və açılış mərasimi keçirilib

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.