Nazirlik erməni teleqram kanallarında yayılan xəbərlərlə bağlı məlumat yaydı

"Erməni teleqram kanallarında guya "Azərbaycan tərəfindən Ukraynaya hərbi təyinatlı məmulatların göndərilməsi”nə dair məlumatların yayılmasına cəhdlər olunur. Bununla bağlı kütləvi informasiya vasitələrinin sorğusuna cavab olaraq bildirik ki, bu kimi məlumatlar təmamilə fake və dezinformasiya xarakteri daşıyır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, erməni teleqram kanallarında əvvəllər də belə yalan və həqiqətə söykənməyən xəbərlərin yayılmasına cəhdlər olub.

"Bu məlumatların heç bir əsası yoxdur və ciddi qəbul edilməməlidir. Bir daha bildiririk ki, Azərbaycan tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə hər hansı hərbi təyinatlı məmulatlar göndərilməmişdir”, - deyə məlumatda qeyd olunub.

