Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Rusiyada ölüm hökmünün bərpa olunması ilə bağlı fikirlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, o, Kremlin ölüm hökmünə qoyulan moratoriumun ləğvi ilə bağlı müzakirələrdə iştirak etmədiyini deyib.

Qeyd edək ki, martın 22-də "Crocus City Hall" konsert salonunda baş verən terror hadisəsindən sonra Rusiyada ölüm hökmünün bərpa edilməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirilirdi.

