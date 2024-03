Moskvada klinikaya bomba qoyulması xəbəri yayılıb.

Metbuat.az bildirir ki, N.İ.Piroqov adına Məsləhət diaqnostika Mərkəzinin klinikası bununla bağlı təxliyə edilib. 900 nəfər binadan çıxarılıb.

İstintaq Komitəsinin Moskva şəhəri üzrə Baş idarəsindən bildirilib ki, klinikaya bomba qoyulması ilə bağlı məlumat yalan olub.



