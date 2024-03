Terrorçuların qulağını buna görə kəsiblərmiş - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, martın 22-də Moskvada “Crocus City Hall” konsert zalında terror törədən 4 nəfər hakim qarşısına çıxarılıb. Onların barəsində 2 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Metbuat.az bildirir ki, məhkəmədə çəkilən görüntülərdə onların döyülmüş və bəzilərinin qulaqlarının kəsilmiş vəziyyətdə olduğu əksini tapıb. Rus mediası terrorçuların döyülməsinə və qulaqlarının kəsilməsinə belə şərh verib:



"Bu cür üsullarla terrorçuları daha asanlıqla danışdırmaq olur. Bunun üçün xüsusi təlim keçirlər. Terrorçulara qarşı bu cür situasiyalarda insan hüquqlarının da önəmi azalır".



Qeyd edilir ki, İŞİD terrorçularının qulaqlarının kəsilməsinin digər səbəbi də var. Belə ki, sözügedən terror qruplaşmasının üzvləri qulağın kəsilməsini təhqir və alçaldıcı hərəkət kimi qəbul edirlər və inanırlar ki, qulaqları kəsilsə, şəhid sayılmayacaqlar. Ona görə də, onların qulağını kəsərək cəzalandırırlar.

Seyranə Quliyeva / Mətbuat.az



