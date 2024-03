3 uşaq anası 9 saatlıq estetik əməliyyatdan sonra vəfat etdi - Azərbaycanlı həkim ittiham edilir

Türkiyədə qadın əməliyyatdan sonra ölüb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən bildirir ki, hadisə Kayseri şəhərində yerləşən özəl xəstəxanalardan birində qeydə alınıb. 3 uşaq anası olan 42 yaşlı Ahu Gültəkin 9 saatlıq estetik əməliyyatından sonra dünyasını dəyişib.

Məlumata görə, qadın hadisədən 1.5 ay əvvəl narkoz qəbul edərək 10 diş implantı etdirib. Daha sonra o, martın 22-də estetik əməliyyat üçün razılaşıb. Ancaq qadını martın 11-i üçün əməliyyata salacaqlarını deyiblər. Mərhumun qardaşı Mustafa Gültəkinin iddiasına görə, 3 saatlıq əməliyyat 9 saata yekunlaşıb. Qadın əməliyyatdan dərhal sonra ayaqyoluna getmək istəyib və yolda yıxılıb. Reanimasiyaya yerləşdirilən xəstə 5 gün sonra ölüb.

Qardaşının sözlərinə görə, əməliyyata professor doktor İ.Ö. girməli olsa da, onun asistanı F.G. prosesi həyata keçirib. Həmin asistanın azərbaycanlı olduğu bildirilir.

Mustafa Gültəkinin sözlərinə görə, bacısına 1.5 ay ərzində ikinci narkozun verilməsi onun ölümünə səbəb olub. Belə ki, ikinci narkozdan sonra qadının ürəyi dayanıb.

3 uşaq anası olan mərhumun meyiti məhkəmə-tibbi ekspertizasından sonra Sivasda torpağa tapşırılıb.

Hazırda ailəsinin şikayəti əsasında prokurorluq araşdırmalara başlayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.