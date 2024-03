Silahlılar taksi sürücüsü ilə söhbət edibmiş - "Konsertdən razı qalmadım"

Moskva yaxınlığındakı "Crocus City Hall"da qətliam törətmiş şəxslərə taksi xidməti göstərmiş sürücülər açıqlama verib.

Metbuat.az savaş.org-a istinadla xəbər verir ki, sözügedən taksi sürücüsü terrorçuları onların fotoları mediada yayıldıqdan sonra tanıyıb.

Denis adlı taksi sürücüsü bildirib ki, cinayətkarları terrordan bir neçə gün öncə Moskva ətrafındakı Anadırskaya küçəsindən Selskoxozyaystvennaya qədər aparıb:

"Terrorçular gedişhaqqı olaraq 350 rublu nağd şəkildə ödədilər. Onlar maşında öz ana dilləriində danışırdılar. Amma onların danışıqlarında və davranışlarında şühbəli nəsə hiss etmədim"

Şəmsudin adlı başqa bir taksi sürücüsü isə terrorçulardan birini martın 7-də "Crocus"dan götürərək onu Krasnoqorsk rayonunun Putilkovo kəndinə aparıb:

"O, özünü sakit aparırdı. Söhbət əsnasında dedi ki, "Crocus"da konsertə gəlibmiş, amma konsertdən razı qalmadığlına görə tədbir yekunlaşmamış getmək qərarına gəlib. O, mənimlə rus dilində danışırdı, yanımda telefonla heç kimlə əlaqə yaratmayıb".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.