Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan ABŞ-a səfər edə bilər.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “Hürriyet” qəzeti məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, ABŞ-də seçki prosesi ilə bağlı təqvimdə sıxlıq olmasa, prezident Ərdoğan mayın 9-da Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Co Baydenlə görüşəcək.

