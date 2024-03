"Moskvadakı terrorun arxasında Ukrayna dayanır".

Metbuat.az TASS agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Patruşev jurnalistlərə açıqlamasında deyib:

"Faciənin arxasında Ukraynanın olması ehtimalı əlbəttə böyükdür".

Xatırladaq ki, martın 22-də “Crocus City Hall” konsert zalına edilən silahl hücum nəticəsində 137 nəfər ölüb, 182 nəfər yaralanıb. Hadisə səbəbindən ölkədə martın 24-də matəm elan edilmişdi.

