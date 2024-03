İsrail Livanın cənubuna hava hücumu təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Fələstinin rəsmi WAFA Agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, Əl-Habbariyə qəsəbəsindəki İsam Tibb Cəmiyyəti raket atəşinə tutulub, 7 nəfər ölüb.

