Banan əksər insanların sevdiyi meyvədir. Adətən tez qaralmasın deyə, bananın yaşıl rəngdə olanını alırıq. Bu isə bananın öz cinsindən olan plantain ilə demək olar ki, oxşardır.

Metbuat.az xəbər verir ki, plantain isə Afrika ölkələrində yeməklərdə kartof kimi istifadə olunur. Bəs haradan bilək ki, bazarlarda tez xarab olmasın deyə, yaşıl banan deyib aldığımız meyvə Afrika kartofu deyil?

Daha ətraflı "ATV Xəbər"in hazırladığı süjetdə:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

