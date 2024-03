90-cı illərin sonunda yer aldığı film, serial və televiziya proqramları ilə böyük populyarlıq qazanan "Küçük İbo" ləqəbli müğənninin son görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, əsl adı İbrahim Küçük olan müğənni hazırda 39 yaşındadır. O, hazırda şirniyyat mağazası işlətməklə yanaşı, musiqi ilə də məğuldur və iki ay əvvəl ABŞ-də konsert verib.

Onun fotolarını təqdim edirik:

