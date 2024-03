"Krokus"da olan Emil hadisə anından danışdı - VİDEO

Moskva vilayətində “Crocus City Hall” konsert kompleksində baş vermiş terror aktının şahidi olan azərbaycanlı Emil Hüseynov hadisə ilə bağlı danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Crocus City Hall”da qarderob işçisi olan Emil Hüseynov İTV-yə açıqlamasında bildirib ki, baş verənlər gözlənilməz idi:

“Fikirləşirdim ki, güllə dəysə, mən nə dərəcədə ağrı hiss edəcəyəm. Sonra o düşüncəni ağlımdan çıxardım. Zalda bizdən daha pis vəziyyətdə qalan insanlara görə narahat olmağa başladım. Bacardığım qədər orada olanlara kömək etməyə çalışdım”.

Ətraflı süjetdə:

