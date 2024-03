Argentinadan olan 10 yaşlı şahmatçı Faustino Oro dünya şahmat reytinqində 1-ci yerdə olan norveçli Maqnus Karlsenə qalib gəlməyi bacarıb.

Metbuat.az bildirir ki, onlar arasında keçirilən oyun 48-ci gedişdə matla bitib və Oro qalib gəlib.

Oyun dünyada şahmatçıların ən çox istifadə etdiyi onlayn platformalardan olan "Chess.com"da baş tutub. Karlsenin bu məğlubiyyəti dünya idman mətbuatında və şahmatsevərlər arasında gündəmə çevrilib.

