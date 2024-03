Xarici mediada Olavio Juninyonun Fransanın "Tuluza" klubu ilə anlaşdığı barədə məlumat yayılıb. Braziliyalı hücumçunun cari mövsümün sonunda adıçəkilən kluba transfer olunacağı bildirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qarabağ" klubunun mətbuat xidmətindən Offsideplus.az-a verilən məlumata görə, klublar arasında rəsmi danışıqlar olmayıb.

"Bu məsələni biz də mediadan oxuduq. Rəsmi təklif irəli sürülməyib", deyə Anar Hacıyev qeyd edib.

