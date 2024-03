Xəbər verdiyimiz kimi, martın 28-də Lənkəran şəhərinin Sütəmurdov kəndi ərazisində Ə.Sədiyarovun idarə etdiyi "Mercedes", Z.Kərimovun idarə etdiyi "VAZ 2109" və D.Səfərlinin idarə etdiyi "Chevrolet" markalı avtomobillər toqquşublar. Nəticədə "VAZ 2109" markalı avtomobilin sürücüsü və oğlu C.Kərimov hadisə yerində ölüblər.

Metbuat.az hadisədə ölən şəxslərin görüntüsünü əldə edib.

Həmin fotoları təqdim edirik:

