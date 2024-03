Şakro Molodoy ləqəbli "qanuni oğru" Zaxari Kalaşov azadlığa buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb. Məlumata görə, o, şərti azadlığa buraxılıb.



Qeyd edək ki, 2018-ci ilin martında iki dəfə hədə-qorxu ilə pul tələb etməkdə təqsirli bilinərək məhkəmənin qərarı ilə 9 il 10 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.



