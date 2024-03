Aparıcı Lalə Azərtaş "Təsir dairəsi" verilişində doğum gününü qeyd edərkən qızları ona sürpriz edib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcının qızları Gülarə və Solmaz canlı efirə qatılıblar.

"Ağlayarammı heç? Sizin kimi mənim qızlarım var. Mənim tələbə qızım Gülarə, məktəbli qızım Solmaz. Onları bura gətirmək ancaq anamın gücü ola bilər", - deyə, o, bildirib.

L. Azərtaş qeyd edib ki, qızı Solmaz onun anasının adını daşıyır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.