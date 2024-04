Bəzi marketlərdə şokolad və qənnadı məhsulları qablaşdırmada yox, açıq şəkildə çəki ilə satılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə olduğu halda onların üzərində istehsal tarixi və istifadə müddəti qeyd olunmur.

Bəs istehlakçılar bu məlumatları necə əldə edə bilərlər? Məhsulların belə satılması hansısa təhlükə ehtiva edirmi?

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in süjetində:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.