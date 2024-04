AFFA-nın yeni prezienti müəyyənləşib.

Metbuat.az bildirir ki, milli assosiasiyanın növbəti Konfransında 35 səshüquqlu nümayəndə arasında səsvermə keçirilib.

Quruma yeni rəhbər Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəf seçilib.

