Azərbaycan xarici işlər naziri Bayramov Ceyhun və Konqo xarici işlər naziri Jan-Klod Qakosso arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, görüşdə tərəflər beynəlxalq platformalar, xüsusilə BMT və Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində əməkdaşlığın gələcək inkişafını müzakirə ediblər və COP29-a hazırlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.