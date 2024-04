Maaş və pensiyalar artırılacaq - Nazir

"Həyat davam etdikcə yeni çağırışlar ortaya çıxır. Bunu davamlı olaraq həyata keçirməsək geriyə düşəcəyik. Bugünkü rəqəmlərlə qane ola bilmərik. Minimum pensiya və əmək haqqının artırılması yenə davam edəcək".

Metbuat.az bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev DOST TV-nin ilk efirinin "Sosial saat" verilişində deyib. O bildirib ki, sosial islahatlar bundan sonra da davam edəcək:

"Hökumətin məqsədi də sosialyönümlü siyasətin davam etməsi, növbəti mərhələdə Azərbaycan vətəndaşlarının sosial rifahının daha da yaxşılaşdırılmasıdır".

