Azərbaycan kubokunun yarımfinal mərhələsinin ilk oyunlarına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 1 matç keçirilir. Misli Premyer Liqasında çempionluğu rəsmiləşdirən "Qarabağ" "Neftçi"nin qonağıdır. İlk hissədə “Qarabağ” “Neftçi”nin qapısından 3 qol keçirib.

