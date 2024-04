Şuşada illər əvvəlki həyatın qaytarılması müstəvisində 450 mənzilli yaşayış kompleksinin inşasına 2022-ci ilin oktyabr ayında başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 23 çoxmərtəbəli yaşayış evindən ibarət komleksdə əsas tikinti işləri artıq yekunlaşıb. Şuşanın memarlıq üslübunun qorunması burada ən incə məqam olaraq hesablanır.

Şuşadan ən son görüntüləri AzTV yayımlayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

