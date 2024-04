Millimizin hücumçusu ən bahalı futbolçuların siyahısında yer alıb

“Transfermarkt” portalı postsovet məkanı ölkələrinin ən bahalı futbolçularının adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 15 oyunçunun yer aldığı siyahıda Azərbaycan millisinin və Türkiyənin “Hatayspor” komandasının hücumçusu Renat Dadaşov da var. Onun dəyəri 2 milyon avro olaraq göstərilib.

Siyahıya İtaliyanın “Napoli” komandasının gürcüstanlı yarımmüdafiəçisi Xviça Kvaratsxeliya (80 milyon avro) başçılıq edir.

Postsovet məkanı ölkələrinin ən bahalı futbolçuları

1. Xviça Kvaratsxeliya - 80 milyon avro (Gürcüstan / “Napoli”)

2. Aleksandr Zinçenko - 42 milyon avro (Ukrayna / “Arsenal”)

3. Aleksandr Qolovin - 30 milyon avro (Rusiya / “Monako”)

4. Eduard Spertsyan - 18 milyon avro (Ermənistan / “Krasnodar”)

5. Baxtiyar Zaynutdinov - 6 milyon avro (Qazaxıstan / “Beşiktaş”)

6. Oleq Ryabçuk - 5 milyon avro (Moldova / “Spartak” Moskva).

7. Abbosbek Fayzullayev - 5 milyon avro (Özbəkistan / MOİK)

8. Qvidas Gineitis - 2 milyon avro (Litva / “Torino”)

9. Karl Hein - 2 milyon avro (Estoniya / “Arsenal”)

10. İlya Şkurin - 2 milyon avro (Belarus / “Stal”)

11. Renat Dadaşov - 2 milyon avro (Azərbaycan / "Hatayspor")

12. Raymonds Krollis - 1,5 milyon avro (Latviya / “Vişkov”)

13. Rüstəm Yatimov - 1,2 milyon avro (Tacikistan / “İstiqlol”)

14. Güljigit Alıkulov - 550 min avro (Qırğızıstan / “Neman”)

15. Ruslan Minqazov - 450 min avro (Türkmənistan / “Kitçi”)

