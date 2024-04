Abşeronda imtahandan az bal toplayan gənc evdən qaçdı

Abşeron rayonunda 17 yaşlı gənc imtahandan az bal topladığı üçün evi tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Əzizə İsmayılova "Facebook" səhifəsində məlumat paylaşıb.

Bildirilib ki, 21 Avqust 2007-ci il təvəllüdlü Mustafayev Hilal Hidayət oğlu 03.04.2024-cü il tarixində Ceyranbatan qəsəbəsində yaşadığı evdən çıxıb və geri qayıtmayıb."Məlumata görə, Hilal evi tərk etməzdən öncə məktub yazıb. O, bu hərəkətinə ötən gün nəticələri açıqlanan imtahandan aşağı bal toplamasını səbəb göstərib", - deyə qeyd olunub

