Ən kinli bürc onlardır - Qisasdan həzz alırlar

Astrologiyaya görə, ən kinli bürclər Dolça və Əqrəb bürcləridir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, astroloqlar bu iki bürcün insanlara qarşı daha aqressiv, daha qəddar olduqlarını düşünürlər.

Dolça bürcü altında doğulan insanların aqressiyası təkcə onunla sizin aranızda olanlarla bağlı deyil. Onlar göründükləri kimi soyuqqanlı yox, həssas biridirlər. Odur ki, yaşadıqları travmalar və sevgisizlik, uğursuzluqlar onları insanlara qarşı kinli və aqressiv birinə çevirib. Ona görə də, normal insanların adi qarşılayacağı kiçik küskünlükləri onlar düşmənçiliyə çevirə bilərlər.

Əqrəb bürcləri asosiallıqları ilə seçilirlər. Odur ki, münasibətləri yaxşı olduqları insanlarla da çox ünsiyyət qurmurlar. Əgər bir dəfə onların qəzəbinə tuş gəlsəniz, uzun müddət sizə qarşı kin güdəcək, hətta intiqam almağa çalışacaqlar. Onlarla yoldaşlıq edərkən, iki dəfə düşünmək lazımdır.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.