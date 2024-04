Hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışlarına çağırılması qaydasına dəyişiklik təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.