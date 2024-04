İnsanlarla asan ünsiyyət qurmaq üçün kiçik bir hiylə

Başqalarını məmnun etmək bacarığı həyatda ciddi kömək edir. Cazibədar insanlar öz peşələrində və şəxsi həyatlarında tutqun və qapalı insanlardan daha çox uğur qazanırlar.

Bəs cəlbedici gücün görünüşünə necə nail olmaq olar?

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bir kiçik sirr var.

Necə xarizmatik insan olmaq olar?

İnsanlara suallar verilməsini xoşlayırlar. Bir insanın tərcümeyi-halını öyrənə biləcəyiniz zərərsiz suallar verin: "Haralısan?", "Peşən nədir?", "Neçə uşağınız var?", "Hansı filmləri sevirsən?", "Sevdiyiniz kitab varmı?".

Bu cür suallar verilən şəxs yəqin ki, həmsöhbətin onunla maraqlandığı qənaətinə gələcək. Əksər insanlar özləri, ailələri, maraqları və nailiyyətləri haqqında danışmaqdan məmnundurlar.

Bu cür məlumatları paylaşan həmsöhbətə diqqətlə qulaq asın və şübhəsiz ki, onun rəğbətini oyatacaqsınız.

