Axundun seyfindən 20 min apardı, gecə klubunda yedi - Bakıda oğurluq

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Dilarə Əliyeva küçəsi 155 ünvanında yerləşən Kərbəlayi Abdullah məscidində oğurluq hadisəsi olub.

Metbuat.az-ın Qaynarinfo-ya istinadən məlumatına görə, hadisəni törədən 1985-ci il təvəllüdlü Gəncə şəhər sakini Ziya Tacəddin oğlu (ad şərti) həbs edilib.

O, oğurluq hadisəsini törətməzdən əvvəl maddi imkanının yaxşı olmadığını bildirərək məscidin imamı (axundu) Hacı Malikdən pul istəyib. Həmin vaxt Hacı Malik seyfdən pul götürərək ona 10 manat verib. Buna görə də təqsirləndirilən şəxs seyfdə pul olduğunu bilib və oradan oğurluq etmək qərarına gəlib.

Elə bu məqsədlə Ziya 2023-cü ilin 11 sentyabr tarixində, gecə saat 00:05 radələrində məscidə oğurluğa gedib. Məsciddə heç kimin olmamasına əmin olduqdan sonra axund otağının kilidini sındıraraq içəri daxil olub. Bundan sonra axundun otağında qoyulmuş dəmir seyfin kilidini bıçaq vasitəsilə açıb və Hacı Malikə məxsus olan 17800 Azərbaycan manatı, 525 ABŞ dolları və 700 avro - cəmi 20.000 manat pulu oğurlayıb.

Ziya oğurladığı pulların bir hissəsini "Malibu” gecə klubunda əyləncəyə və qızlara xərcləyib. Bir neçə gün sonra həbs edilib. Dəyən ziyanın çox hissəsini isə qaytarmayıb.

Məhkəmənin hökmü ilə Ziya Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3 və 177.2.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətməkdə təqsirli bilinib, 3 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilin.

