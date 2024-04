Bu bürclər yaxın günlərdə şad xəbər eşidəcək

Yaxın günlər bəzi bürclər üçün uğurlu keçəcək. Onlar çoxdandır gözlədikləri xoş xəbəri nəhayət eşidəcəklər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, astroloqlar Balıqlar, Şir və Əqrəb bürcləri üçün yaxın günlərin uğur gətirəcəyini düşünürlər.

Balıqlar - iş həyatında xoş xəbərlər eşidə bilərsiniz. Uzun müddətdir üzərində çalışdığınız layihələrin bəhrəsini görməyin zamanıdır. Gəlir artımı və vəzifə yüksəlişi həyatınızı daha da rahatlaşdıracaq.

Şir - şəxsi münasibətlərdə uğurlu günlər gözləyir. Arzuladığınız insanı tapmaq üçün qarşınıza fürsətlər çıxacaq. Şəxsi ambisiyalara heç nəyi qurban verməməlisiniz.

Əqrəb - bu günlər maddi çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün əla fürsətlərlə yadda qala bilər. İş təklifləri gözləniləndir. Odur ki, diqqətli və planlı qərarlar vermək lazım olacaq.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.