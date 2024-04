Sosial yardım sahəsində son illərdə davamlı şəkildə islahatlar həyata keçirilir. Bununla bağlı proqram təminatının yeni formatı hazırlanıb və yaxın müddət ərzində istifadəyə veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DSMF-nin İdarə Heyətinin sədri Himalay Məmişov bildirib.

O bildirib ki, sosial yardımla bağlı qanunvericiliyə yüngülləşdirici dəyişikliklər edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.