Xarici ölkələrə ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normaları müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə qərar imzalayıb.

Qərarda xarici ölkələrə ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normaları ilə bağlı siyahı təqdim olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.