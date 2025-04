Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyevin qayınatası Sahib Qədimov vəfat edib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, S.Qədimov xəstəlik səbəbindən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, S.Qədimov Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin (MİDA) İdarə Heyətinin sədr müavini Çingiz Qədimovun atasıdır.

