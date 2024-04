Xalq artisti Emin Ağalarov növbəti dəfə “Crocus City Hall”dan paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi haqqında yalan məlumatlar yayanlara səslənib:

“Qaçdığımı yazanlar, mən Moskvadayam. Bu gün yenidən “Crocus City Hall”da terror aktı baş verən yerdə oldum. Saxta xəbərlərə inanmayın. Onları kim və niyə yayır?”.



