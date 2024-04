Cənubi Koreya bu il Ukraynaya 2.3 milyard dollar yardım ayıracaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin XİN rəhbəri Ço Txe deyib.



Qeyd edilib ki, Koreya Ukraynaya silah-sursat tədarük etmir, yalnız humanitar və maliyyə yardımı göstərir.



