Bir neçə gündür nübarlıq alça və çiyələk artıq bazar və dükanlarda satışa çıxıb.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, istixanada yetişdirilən alçanın 4 ədədinin qiyməti 10 manatdır. Yəni bir kiçik alça 2,5 manat.

Gilasın isə kilosu 10 manatdan başlayır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.