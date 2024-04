Əhmədin ailəsinin toy görüntüsü yayıldı - FOTO

Əhməd Əhmədov tərəfindən xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilən Mehman Əhmədov və yoldaşı Pikə Əhmədova haqqında sosial şəbəkələrdə məlumatlar yayılıb.

Metbuat.az sonxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən videoda Mehman və Pikə Əhmədovanın toy şəkli yayılıb. Həmin fotonun 1996-cı ilə aid olduğu qeyd edilib.

Bir müddət əvvəl Space televiziyasında yayımlanan Amil Xəlilin müəllifi olduğu "Gəl, Danış" verilişinə zəng edən qonşusu Əfsanə xanım bildirmişdi ki, hamı deyir ki, Əhməd Pikə xanımın ilk evliyindən olan oğludur. Amma sözügedən kadrlarda üç övladın doğma olduqları yazılıb.

