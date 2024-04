Sinan Oğanın 1 milyon dollarlıq malikanəsi - VİDEO

Türkiyəli siyasətçi, Türkiyədə prezidentliyə keçmiş namizəd Sinan Oğan öz villasını nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyasətçi bu villada dostlarının, yaxınlarının tez-tez qonaq olduğunu, məşhur şəxslərin isə burada demək olar ki, heç vaxt olmadığını deyib. O qeyd edib ki, tanınmış şəxslərlə daha çox kənarda görüşür.

Sinan Oğan bildirib ki, ev bir milyon dollardan bahadır, lakin 1 milyon versələr də, evi satmaz. O həmçinin villanın bağındakı əl işlərini də mediaya sərgiləyib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

