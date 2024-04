"Sayfullo bizə Ukraynaya, Kiyevə getməyimizi tapşırdı. Orada bizə bir milyon rubl verəcəklərini dedilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Krasnoqorskdakı “Krokus Siti Holl”da terror aktının təşkilində təqsirləndirilən şəxslərdən biri dindirmə zamanı deyib. Onların sözlərinə görə, Sayfullo adlı şəxs onlarla əlaqə saxlayıb və hər birinə 1 milyon rubl vəd edib.

Terrorçuların dindirilməsi ilə bağlı müvafiq videonu "Birinci Kanal" efirə verib.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

