Azərbaycan Respublikasının Kosmik Agentliyi (“Azərkosmos”) publik hüquqi şəxsin Nizamnamə fondu artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib.

Agentliyin nizamnamə fondunun məbləği 295 605 880 manatdan 398 605 880 manata qaldırılıb.

