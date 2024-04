Həftənin ən uğurlu bürcləri - Şansları gətirəcək

Astroloqlara görə, gələn həftə Qoç, Buğa və Balıqlar bürcü bir çox məsələlərdə uğur qazanacaqlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Balıqlar və Qoç bürcləri üçün karyera baxımından uğurlu həftə olacaq.

Qoç - İşlə bağlı təhsil, səyahət məsələləri gündəmdədir. Yeni iş təklifləri ala bilərsiz.

Buğa - Eşq həyatınızda rəngli həftədir. Ortaqlıqlardan gələ biləcək sürpriz pulların qapıları açılır, bu pulu qənaətlə xərcləməyiniz vacibdir.

Əqrəb - Yeni səyahətlər gözlənilir. Xəyallarınızın bir hissəsini həyata keçirmək üçün imkanlarınız olacaq.

Oxatan - Karyera həyatınızda yüksəlmək və özünüzü göstərmək üçün böyük şansınız var.

Balıqlar - Ətrafınız və dostlarınız sayəsində iş həyatında yüksələ bilərsiniz. Şəxsi həyatınızla bağlı taleyüklü qərar vermək üzrəsiniz.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.