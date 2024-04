Türkiyədə “İYİ Partiya” başqanı Meral Akşənər partiyanın növbəti qurultayında namizəd olmayacaq.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Akşənər jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Qeyd edək ki, Meral Akşener 2023-cü il iyunun 24-də İYİ Partiyasının sədri seçilib. O, sonuncu parlament seçkilərində 10 faizə yaxın səs toplayıb.



