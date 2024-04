Bakının bu ərazilərə qazın verilişi dayandırılacaq

Sabah Bakının Səbail rayonunun Badamdar qəsəbəsinin 3-cü yaşayış massivində və Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsinin Məlik Aslanov küçəsində təbii qazla təchizatda müvəqqəti fasilə yaranacaq.

Metbuat.az bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, buna səbəb 3-cü yaşayış massivində yeraltı qaz xəttinin yerüstü qaz xətti ilə əvəz olunması, Məlik Aslanov küçəsində isə COP-29 proqramına əsasən orta təzyiqli qaz xəttinin dayaqlar üzərinə qaldırılmasıdır. Odur ki, saat 10:00-dan etibarən qaz təchizatı dayandırılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.