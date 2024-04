“Qarabağ” dünya reytinqində 13 pillə irəliləyib

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) klubların yeni dünya reytinqini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 506 komandadan ibarət siyahıya Azərbaycanın üç təmsilçisi düşüb.

13 pillə irəliləyən “Qarabağ” (176,5 xal) 48-ci sırada yer alıb. Bir mövqe irəliləyən “Neftçi” (62 xal) 377-ci, 4 sıra addımlayan “Sabah” (58,75 xal) isə 413-cüdür.

Qeyd edək ki, dünya reytinqinə İngiltərə Premyer Liqasının və UEFA Çempionlar Liqasının son qalibi “Mançester Siti” (401 xal) başçılıq edir. İspaniya təmsilçisi “Real” (332 xal) ikinci, İtaliyanın “İnter” (311 xal) kollektivi üçüncüdür.

