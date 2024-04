TikTok-da 140 milyon izlənmə alan video hər kəsin marağına səbəb olub.

Metbuat.az bildirir ki, video Leah Halton adlı istifadəçi tərəfindən paylaşılıb. Məsələ burasındadır ki, videoda bu qədər yüksək baxışa səbəb olacaq məzmun yoxdur. Görüntülərdə sadəcə bir sual verilir: "Bu video niyə bu qədər izlənilib?"

16 milyon bəyənmə gələn videoya 100 min rəy yazılıb və əksəriyyət videoda anlamadığı bir şeyin olduğunu qeyd edib.

Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.