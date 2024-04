Rusiya “Crocus City Hall”da terror aktı ilə bağlı daha 7 nəfəri terrorçular siyahısına əlavə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar Aminçon və Dilovar İslamov qardaşları, onların atası İsrail İslamov, Alişer Kasimov, Lütfullo Nəzrimada, Yakubconi Yusufzoda və Məhəmməd Şaripzodadırlar.

Həmin şəxslərin terrorda iştirak etdikləri iddia olunur.

